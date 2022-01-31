Еврокомиссия (ЕК) установила стандартный срок для признания цифровых Covid-сертификатов во время поездок в ЕС – 270 дней.

С 1 февраля 2022 года начинают работать новые правила признания европейских цифровых сертификатов о прививках против Covid-19. Они будут действительны для поездок в пределах ЕС в течение 270 дней.

— С завтрашнего дня в ЕС будет действовать общеевропейское правило относительно того, как долго должны приниматься сертификаты о прививках первичной серии при использовании в контексте трансграничных поездок. Это отражает ослабление защиты вакцины и отмечает важность повторной вакцинации, — заявил член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Согласно новым правилам, сертификаты о Covid-прививке будут признаваться государствами-членами в течение 270 дней (девять месяцев) с момента завершения серии первичной вакцинации.

Для однодозовой вакцины это означает 270 дней с момента первой и единственной прививки. Для двухдозовой вакцины — 270 дней после второй прививки или, согласно национальной стратегии вакцинации, первой и единственной прививки после выздоровления от заражения вирусом.

— Государства-члены не должны устанавливать другой период признания для поездок в рамках Европейского Союза, — отмечается в обнародованном в Брюсселе коммюнике Еврокомиссии.

Стандартный для ЕС срок признания не распространяется на сертификаты бустерных доз, отмечается в документе. Кроме того, эти правила относятся только к сертификатам о прививках, которые используются для путешествий внутри ЕС.

– Государства-члены могут применять другие правила при использовании цифрового сертификата ЕС о прививках против Covid-19 во внутреннем контексте, но им предлагается согласовать период признания, установленный на уровне ЕС, – сообщают в Еврокомиссии.

В последнее время путешественники в ЕС были раздражены, что в разных государствах-членах неодинаковы требования к европейским сертификатам из-за особенностей национальных политик в борьбе с пандемией.