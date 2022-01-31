Єврокомісія (ЄК) встановила стандартний термін для визнання цифрових Covid-сертифікатів під час поїздок до ЄС – 270 днів.

З 1 лютого 2022 року починають працювати нові правила визнання європейських цифрових сертифікатів про щеплення проти Covid-19. Вони будуть дійсні для подорожей в межах ЄС протягом 270 днів.

– Із завтрашнього дня в ЄС діятиме загальноєвропейське правило щодо того, як довго мають прийматися сертифікати про щеплення первинної серії під час використання у контексті транскордонних поїздок. Це відображає послаблення захисту вакцини і наголошує на важливості повторної вакцинації, – заявив член ЄК з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Згідно з новими правилами, сертифікати про Covid-щеплення будуть визнаватись державами-членами протягом 270 днів (дев’ять місяців) з моменту завершення серії первинної вакцинації.

Для однодозової вакцини це означає 270 днів з моменту першого та єдиного щеплення.

Для дводозової вакцини – 270 днів після другого щеплення або, відповідно до національної стратегії вакцинації, першого та єдиного щеплення після одужання від зараження вірусом.

– Держави-члени не повинні встановлювати інший період визнання для поїздок у рамках Європейського Союзу, – наголошується в оприлюдненому у Брюсселі комюніке Єврокомісії.

Стандартний для ЄС термін визнання не поширюється на сертифікати бустерних доз, наголошується у документі. Крім того, ці правила стосуються лише сертифікатів про щеплення, які використовуються для подорожей всередині ЄС.

– Держави-члени можуть застосовувати інші правила, використовуючи цифровий сертифікат ЄС про щеплення проти Covid-19 у внутрішньому контексті, але їм пропонується узгодити період визнання, встановлений на рівні ЄС, – повідомляють у Єврокомісії.

Останнім часом мандрівники в ЄС були роздратовані, що в різних державах-членах неоднакові вимоги до європейських сертифікатів через особливості національних політик у боротьбі з пандемією.