Сейчас человечество беспокоится из-за коронавируса и направляет значительную часть ресурсов на борьбу с ним. Однако Covid-19 — не самый страшный вирус, который сейчас есть на планете. Значительно опаснее ВИЧ (вирус иммунодефицита человека).

Такое мнение озвучил инфекционист Евгений Дубровский.

— Сверхопасным вирус — это вирус СПИДа, он убивает почти 1 млн человек ежегодно, — отметил Евгений Дубровский.

По его словам, против ВИЧ до сих пор нет вакцины, которая бы изменила эту ситуацию.

Вследствие инфицирования ВИЧ развивается заболевание, для которого характерно прогрессирующая дисфункция иммунной, нервной, лимфатической систем организма.

Оно находится в списке неизлечимых болезней, имеет длительное хроническое течение и заканчивается смертью человека.

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Проблема в том, что СПИД трудно сразу определить. Больной человек может долгое время не подозревать о наличии вируса и инфицировать других людей.

Вирус иммунодефицита человека является проблемой общемирового масштаба. ВИЧ передается через кровь, половым путем, от матери к ребенку во время беременности.