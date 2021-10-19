Наразі людство турбується через коронавірус та спрямовує значну частину ресурсів на боротьбу з ним. Проте Covid-19 – не найстрашніший вірус, який нині є на планеті. Значно небезпечніший ВІЛ (вірус імунодефіциту людини).

Таку думку озвучив інфекціоніст Евген Дубровський.

– Наднебезпечний вірус – це вірус СНІДу, він вбиває майже 1 млн людей кожного року, – зазначив Євген Дубровський.

За його словами, проти ВІЛ досі немає вакцини, яка б змінила цю ситуацію.

Внаслідок інфікування ВІЛ розвивається захворювання, для якого характерна прогресуюча дисфункція імунної, нервової, лімфатичної систем організму.

Воно належить до переліку невиліковних хвороб, має тривалий хронічний перебіг та закінчується смертю людини.

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Проблемою є те, що СНІД важко одразу визначити. Хвора людина може протягом тривалого часу не підозрювати про наявність вірусу та інфікувати інших людей.

Вірус імунодефіциту людини є проблемою загальносвітового масштабу. ВІЛ передається через кров, статевим шляхом, від матері до дитини під час вагітності.