Исследование австралийских ученых Университета Флиндерса показало, что препарат, который ранее использовался для лечения депрессии, может уменьшить тяжесть синдрома обструктивного апноэ во сне (ОАС).

Сообщается, что апноэ (храп) — это состояние, от которого страдает почти миллиард человек во всем мире.

— Обструктивное апноэ во сне может быть изнурительной болезнью. Это плохое качество сна ночью и сонливость в течение дня, — отметил ведущий автор исследования Томас Алтри.

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По словам ученых, исследование открывает новые возможности для разработки будущих медикаментозных методов лечения, ориентированных на огромное количество людей, которые не переносят современные методы лечения апноэ, такие как аппараты с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP).

Речь идет о применении комбинации лекарств ребоксетина и оксибутинина, которые ранее использовались для лечения депрессии.

Команда провела двойное слепое, плацебо-контролируемое, рандомизированное, многоцентровое перекрестное исследование с участием 16 человек, страдающих ОАС. Ученые сравнивали разовые дозы ребоксетина с комбинацией ребоксетина и оксибутинина или плацебо.

Результаты представляют собой первое доказательство того, что ребоксетин сам по себе снижает тяжесть ОАС, и дают дальнейшее представление о роли ингибиторов обратного захвата норадреналина в стабильности верхних дыхательных путей во время сна.