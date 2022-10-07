Дослідження австралійських вчених Університету Фліндерса показало, що препарат, який раніше використовувався для лікування депресії, може зменшити тяжкість синдрому обструктивного апное уві сні (ОАС).

Повідомляється, що апное (хропіння) – це стан, на який страждає майже мільярд людей у всьому світі.

– Обструктивне апное уві сні може бути виснажливою хворобою. Це погана якість сну вночі і сонливість протягом дня, – зазначив провідний автор дослідження Томас Алтрі.

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За словами вчених, дослідження відкриває нові можливості для розробки майбутніх медикаментозних методів лікування, орієнтованих на величезну кількість людей, які не переносять сучасні методи лікування апное, такі як апарати з постійним позитивним тиском в дихальних шляхах (CPAP).

Йдеться про застосування комбінації ліків ребоксетину і оксибутиніну, які раніше використовувалися для лікування депресії.

Команда провела подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, рандомізоване, багатоцентрове перехресне дослідження за участі 16 осіб, які страждають на ОАС. Вчені порівнювали одноразові дози ребоксетину з комбінацією ребоксетину та оксибутиніну або плацебо.

Результати є першим доказом того, що ребоксетин сам по собі знижує тяжкість ОАС, і дають подальше уявлення про роль інгібіторів зворотного захоплення норадреналіну в стабільності верхніх дихальних шляхів під час сну.