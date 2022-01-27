27 января в Днепре 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и скрылся.

Пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Во время оказания медицинской помощи скончалась 22-летняя военнослужащая Нацгвардии, которая также получила огнестрельные ранения.

Еще один военный с тяжелыми ранениями в живот и двое с ранениями, не угрожающими жизни, находятся в больнице им. Мечникова.

Еще один нацгвардеец с тяжелыми ранениями в грудь, плечо и бедро отправлен в 16-ю городскую больницу г. Днепра.

Ребята нуждаются в препаратах крови.

– В больнице им. Мечникова будет организована сдача крови военнослужащими из Нацгвардии, — сказал заместитель главного врача по неотложной помощи Александр Толубаев. – Ожидаем 50 человек.

Все остальные граждане, желающие приобщиться к помощи раненым нацгвардейцам и сдать кровь, могут обратиться в Областную станцию ​​переливания крови. Пароль: для раненых в больнице Мечникова.

Адрес станции переливания крови: г. Днепр, ул. Богдана Хмельницкого, 17.

В Днепре на территории Южного машиностроительного завода военнослужащий Национальной гвардии из автомата расстрелял других военных.