27 січня в Дніпрі 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії з автомата Калашникова і втік.
П’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро дістали поранень.
Під час надання медичної допомоги померла 22-річна військовослужбовиця Нацгвардії, яка також зазнала вогнепальних поранень.
Іще один військовий з тяжкими пораненнями у живіт та двоє з пораненнями, що не загрожують життю, перебувають у лікарні ім. Мечникова.
Іще один нацгвардієць з важкими пораненнями у груди, плече та стегно відправлений до 16-ї міської лікарні м. Дніпро.
Хлопці потребують препаратів крові.
– У лікарні ім. Мечникова буде організовано здачу крові військовослужбовцями з Нацгвардії, – сказав заступник головного лікаря з невідкладної допомоги Олександр Толубаєв. – Очікуємо 50 людей.
Всі інші громадяни, хто має бажання долучитися до допомоги пораненим нацгвардійцям і здати кров, можуть звернутися до Обласної станції переливання крові. Пароль: для поранених, що в лікарні Мечникова.
Адреса станції: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 17.
У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу військовослужбовець Національної гвардії з автомата розстріляв інших військових.