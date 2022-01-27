27 січня в Дніпрі 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії з автомата Калашникова і втік.

П’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро дістали поранень.

Під час надання медичної допомоги померла 22-річна військовослужбовиця Нацгвардії, яка також зазнала вогнепальних поранень.

Іще один військовий з тяжкими пораненнями у живіт та двоє з пораненнями, що не загрожують життю, перебувають у лікарні ім. Мечникова.

Іще один нацгвардієць з важкими пораненнями у груди, плече та стегно відправлений до 16-ї міської лікарні м. Дніпро.

Хлопці потребують препаратів крові.

– У лікарні ім. Мечникова буде організовано здачу крові військовослужбовцями з Нацгвардії, – сказав заступник головного лікаря з невідкладної допомоги Олександр Толубаєв. – Очікуємо 50 людей.

Всі інші громадяни, хто має бажання долучитися до допомоги пораненим нацгвардійцям і здати кров, можуть звернутися до Обласної станції переливання крові. Пароль: для поранених, що в лікарні Мечникова.

Адреса станції: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 17.

У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу військовослужбовець Національної гвардії з автомата розстріляв інших військових.