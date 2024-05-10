При поддержке немецкого правительства во Львове открыли крупнейший в стране центр протезирования, кроме изготовления современных протезов и ортезов, здесь также будут обучать специалистов со всей Украины.

Крупнейший в стране

Новый центр, который построили всего за четыре месяца, рассчитан на 40 рабочих мест. Однако здесь есть все необходимое для изготовления современных протезов рук и ног, помещения для снятия мерок, испытания и примерки искусственных конечностей, а также внутренний дворик для отдыха пациентов.

Кроме того, центр станет платформой для проведения исследований и разработки украинских стартапов.Для этого предусмотрена лаборатория ходьбы и аудитория для обучения специалистов.

Ведь главной целью работы центра является развитие протезирования в Украине и подготовка протезистов и ортопедов по стандартам ISPO (Международного общества протезирования и ортопедии).

1 200 протезов в год

По словам генерального директора Первого медобъединения Львова Олега Самчука, новосозданный центр увеличит мощности производства протезов в Украине.

Это будет способствовать изготовлению и установке 1 200 протезов в год и позволит украинцам быстрее получить необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что инициатива реализуется в рамках проекта Специальная программа поддержки Украины/EU4ResilientRegions, который осуществляется GIZ Ukraine и финансируется правительством Германии.

Источник и фото: Первое медобъединение Львова