За підтримки німецького уряду у Львові відкрили найбільший в країні центр протезування, окрім виготовлення сучасних протезів і ортезів, тут також навчатимуть фахівців з усієї України.

Найбільший в країні

Новий центр, який збудували лише за чотири місяці, розрахований на 40 робочих місць. Однак тут є все необхідне для виготовлення сучасних протезів рук та ніг, приміщення для зняття мірок, випробування та примірки штучних кінцівок, а також внутрішній дворик для відпочинку пацієнтів.

Крім того, центр стане платформою для проведення досліджень та розробки українських стартапів.Для цього передбачена лабораторія ходьби та аудиторія для навчання спеціалістів.

Адже головною метою роботи центру є розвиток протезування в Україні та підготовка протезистів та ортопедів за стандартами ISPO (Міжнародного товариства протезування та ортопедії).

1 200 протезів на рік

За словами генерального директора Першого медоб’єднання Львова Олега Самчука, новостворений центр збільшить потужності виробництва протезів в Україні.

Це сприятиме виготовленню та встановленню 1 200 протезів на рік і дозволить українцям швидше отримати необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що ініціатива реалізується в рамках проєкту Спеціальна програма підтримки України/EU4ResilientRegions, який здійснюється GIZ Ukraine та фінансується урядом Німеччини.

Джерело і фото: Перше медоб’єднання Львова