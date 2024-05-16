Медсестре из Мукачево на Закарпатье за неявку в ТЦК по повестке суд присудил 5 100 грн штрафа.

Не пришел в ТЦК — придешь в суд

Мукачевский горрайонный суд признал виновной местную жительницу Ольгу Кулю в уклонении от воинского учета.

В решении суда отмечается, что женщина является военнообязанной, поскольку имеет среднее специальное медицинское образование (сестринское дело), хотя сейчас нигде не работает.

9 апреля ей домой принесли повестку для прохождения военно-врачебной комиссии. К повестке прилагалось предупреждение от начальника ТЦК о необходимости выполнить требования законодательства относительно воинского учета и предоставления сведений о состоянии здоровья.

Обвиняемая повестку проигнорировала.

Во время судебного заседания Ольга Куля признала свою вину и попросила ограничить наказание штрафом.

Исследовав все материалы дела, судья прислушалась к аргументам обвиняемой и назначила ей штраф в размере 5 100 грн.

Источник: Zaxid.net