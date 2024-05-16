Медсестрі з Мукачева на Закарпатті за неявку до ТЦК по повістці суд присудив 5100 грн штрафу.

Не прийшов до ТЦК – прийдеш до суду

Мукачівський міськрайонний суд визнав винною місцеву мешканку Ольгу Кулю в ухиленні від військового обліку.

У рішенні суду зазначається, що жінка є військовозобов’язаною, оскільки має середню спеціальну медичну освіту (сестринська справа), хоча наразі ніде не працює.

9 квітня їй додому принесли повістку для проходження військово-лікарської комісії. До повістки додавалося попередження від начальника ТЦК про необхідність виконати вимоги законодавства щодо військового обліку і надання відомостей щодо стану здоров’я.

Обвинувачена повістку проігнорувала.

Під час судового засідання Ольга Куля визнала свою провину та попросила обмежити покарання штрафом.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя дослухалася до аргументів обвинуваченої і призначила їй штраф у розмірі 5100 грн.

Джерело: Zaxid.net