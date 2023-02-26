Один из ведущих микробиологов Великобритании Саймон Кларк предупредил, что следующую глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения может вызвать птичий грипп. Объявление было сделано после того, как от этой болезни в Камбодже умерла 11-летняя девочка.

Ученый также развеял мысль о том, что пандемии не будет из-за недавнего испытания Covid-19.

— Это разные вещи. И то, что у нас был Covid-19, не означает, что у нас не будет гриппа, — отметил Кларк.

Сейчас смотрят

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что нет никаких доказательств того, что вирус птичьего гриппа лучше заражает людей.

Но эпидемиолог заявил, что высокие уровни передачи среди диких птиц во всем мире означают, что существует постоянный риск распространения инфекции среди людей.

Прошлым летом рейнджеры Национального фонда были вынуждены убрать множество мертвых птиц с острова Стейпл, у побережья Нортумберленда, где птичий грипп оказал разрушительное воздействие на одну из самых известных колоний морских птиц в Великобритании.

Источник: Express