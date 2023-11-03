В институте Амосова спасли сразу двух членов семьи от редкого заболевания — синдрома Марфана.
Отец Василий Витенко и его сын Иван имеют синдром Марфана.
Синдром Марфана — систематическое, генетическое заболевание соединительной ткани, которое обычно вызывает осложнения в костной, сердечно-сосудистой системе и органах зрения. Самыми страшными являются поражения аорты и митрального клапана, часто у больных диагностируют аневризму аорты.
Лечение синдрома Марфана у отца
Василий уже прошел операцию глаз.
Мужчину также беспокоила аритмия, лекарства уже перестали помогать, а уровень воды в легких только рос.
Специалисты уговорили пациента на операцию Бенталла, сложное вмешательство, которое включает одномоментное лечение восходящей аорты и аортального клапана.
Операция прошла успешно, Василий восстанавливается.
Лечат синдром Марфана у Ивана
Из-за недуга, у Ивана недавно произошел обрыв хорды задней створки митрального клапана.
Хирурги провели мужчине пластику митрального и трехстворчатого клапана.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, он даже уже помогает военным. Иван активно занимается волонтерством.
Источник: Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова
Фото: Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова