В институте Амосова спасли сразу двух членов семьи от редкого заболевания — синдрома Марфана.

Отец Василий Витенко и его сын Иван имеют синдром Марфана.

Синдром Марфана — систематическое, генетическое заболевание соединительной ткани, которое обычно вызывает осложнения в костной, сердечно-сосудистой системе и органах зрения. Самыми страшными являются поражения аорты и митрального клапана, часто у больных диагностируют аневризму аорты.

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Лечение синдрома Марфана у отца

Василий уже прошел операцию глаз.

Мужчину также беспокоила аритмия, лекарства уже перестали помогать, а уровень воды в легких только рос.

Специалисты уговорили пациента на операцию Бенталла, сложное вмешательство, которое включает одномоментное лечение восходящей аорты и аортального клапана.

Операция прошла успешно, Василий восстанавливается.

Лечат синдром Марфана у Ивана

Из-за недуга, у Ивана недавно произошел обрыв хорды задней створки митрального клапана.

Хирурги провели мужчине пластику митрального и трехстворчатого клапана.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, он даже уже помогает военным. Иван активно занимается волонтерством.

Источник: Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова

Фото: Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова