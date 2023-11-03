В інституті Амосова врятували одразу двох членів родини від рідкісного захворювання – синдрому Марфана.

Батько Василь Вітенко та його син Іван мають синдром Марфана.

Синдром Марфана – систематичне, генетичне захворювання сполучної тканини, яке зазвичай викликає ускладнення в кістковій, серцево-судинній системи та органах зору. Найстрашнішими є ураження аорти та мітрального клапана, часто у хворих діагностують аневризму аорти.

Зараз дивляться

Лікування синдрому Марфана у батька

Василь вже пройшов операцію очей.

Чоловіка також турбувала аритмія, ліки вже перестали допомагати, а рівень води в легенях тільки зростав.

Фахівці вмовили пацієнта на операцію Бенталла, складне втручання, яке включає одномоментне лікування висхідної аорти та аортального клапана.

Операція пройшла успішно, Василь відновлюється.

Лікують синдром Марфана у Івана

Через недугу, в Івана нещодавно стався обрив хорди задньої стулки мітрального клапана.

Хірурги провели чоловікові пластику мітрального та тристулкового клапана.

Наразі пацієнт почувається добре, він навіть вже допомагає військовим. Іван активно займається волонтерством.

Джерело: Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова

Фото:Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова