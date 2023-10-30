В Києві, у клініці Інституту Амосова, видалили металевий уламок із серця військового.

33-річний військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня на Донеччині, в її результаті металевий уламок розміром 7 x 6 x 5,5 мм застряг у його серці.

Чоловікові одразу після травми надали екстрену меддопомогу та направили його до Інституту Амосова.

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Вже в лікарні провели всі необхідні обстеження та запланували хірургічне втручання.

– Уламок був у міжшлуночковій перетинці, топографічно дуже близько до клапанів, тому його потрібно було негайно забрати, – розповідає директор Інституту Амосова Василь Лазоришинець.

Хірургам довелось повністю зупинити серце пацієнта та провести втручання зі штучним кровообігом.

Медики використовували неодимовий магніт, щоб вилучити металевий уламок. Такою методикою вже врятували 96 військових.

Джерело: Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова

Фото:Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова