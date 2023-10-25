В Україні, в Інституті серця, вперше провели операцію з пересадки комплексу серце-легені. І провели успішно!

Тож команді київських і львівських хірургів, які брали участь у трансплантації, є чим пишатися.

І директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров, не приховуючи емоцій, повідомив про чудовий результат на своїй сторінці у соціальних мережах.

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Відео, яке відзняли вже після операції, Борис Тодуров назвав коротко – Мрії збуваються!

З цих двох слів можна зрозуміти, хірурги давно і цілеспрямовано працювали над тим, щоб здійснити саме таку трансплантацію. Цій операції передувало чимало зусиль, консиліумів, вивчення закордонного досвіду.

І ось нарешті першу трансплантацію комплексу серце-легені в Україні зроблено!

– Пацієнтка стабільна. Дякую всім, хто взяв участь у цій нелегкій операції, – написав професор.

Тодуров ще раз підкреслив, що співпраця з львівськими колегами дала чудові результати, якими дійсно можна пишатися.

Джерело і фото: Борис Тодуров