В Україні, в Інституті серця, вперше провели операцію з пересадки комплексу серце-легені. І провели успішно!
Тож команді київських і львівських хірургів, які брали участь у трансплантації, є чим пишатися.
І директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор Борис Тодуров, не приховуючи емоцій, повідомив про чудовий результат на своїй сторінці у соціальних мережах.
Відео, яке відзняли вже після операції, Борис Тодуров назвав коротко – Мрії збуваються!
З цих двох слів можна зрозуміти, хірурги давно і цілеспрямовано працювали над тим, щоб здійснити саме таку трансплантацію. Цій операції передувало чимало зусиль, консиліумів, вивчення закордонного досвіду.
І ось нарешті першу трансплантацію комплексу серце-легені в Україні зроблено!
– Пацієнтка стабільна. Дякую всім, хто взяв участь у цій нелегкій операції, – написав професор.
Тодуров ще раз підкреслив, що співпраця з львівськими колегами дала чудові результати, якими дійсно можна пишатися.
Джерело і фото: Борис Тодуров