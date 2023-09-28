Чоловік 40 років став посмертним донором печінки для двох людей – для 61-річної жінки, яка чекала трансплантації у столичній Феофанії, і дитини, що лежала з важкою патологією у дитячій лікарні.

Лікарі-трансплантологи щиро вдячні рідним померлого за надзвичайно важливе рішення під час важкої втрати – за дозвіл на забір органів.

У жінки-реципієнта була дуже складна ситуація. Вона мала цироз печінки, що розвинувся унаслідок гепатиту C, стан пацієнтки ускладнювався наявністю гепатоцелюлярної карциноми.

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Задля можливості проведення трансплантації, пацієнтці за три місяці до появи донора виконали хімічну емболізацію пухлини, щоб сповільнити процес її розповсюдження.

Сама ж операція з пересадки частини донорського органу тривала 12 годин і була дуже складною, оскільки пацієнтка перенесла ще й панкреатит і отримала спайкову хворобу.

Завдяки майстерності та згуртованості операційної команди трансплантація пройшла успішно.

Наразі пацієнтка продовжує лікування у відділенні інтенсивної терапії.

До речі, щоб розділити донорську печінку на дві частини для пересадки двом пацієнтам, було використано пристрій для машинної перфузії печінки liver assist.

Це дозволило збільшити безпечний час загальної ішемії донорського органу до 14 годин і другу його частину успішно доставили до дитячої лікарні, де на пересадку чекав маленький пацієнт.

Сьогодні лікарня Феофанія, яка є учасником пілотного проєкту МОЗ України з трансплантації, виконує усі види органних трансплантацій безоплатно.

Усіх прооперованих пацієнтів Феофанія забезпечує посттрансплантаційним супроводом та підтримкою.

Джерело і фото: Клінічна лікарня Феофанія