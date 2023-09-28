Мужчина 40 лет стал посмертным донором печени для двух людей — для 61-летней женщины, которая ждала трансплантации в столичной Феофании, и ребенка, который лежал с тяжелой патологией в детской больнице.

Врачи-трансплантологи искренне благодарны родным умершего за чрезвычайно важное решение во время тяжелой утраты — за разрешение на забор органов.

У женщины-реципиента была очень сложная ситуация. Она имела цирроз печени, развившийся вследствие гепатита C, состояние пациентки осложнялось наличием гепатоцеллюлярной карциномы.

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Для возможности проведения трансплантации, пациентке за три месяца до появления донора выполнили химическую эмболизацию опухоли, чтобы замедлить процесс ее распространения.

Сама же операция по пересадке части донорского органа длилась 12 часов и была очень сложной, поскольку пациентка перенесла еще и панкреатит и получила спаечную болезнь.

Благодаря мастерству и сплоченности операционной команды трансплантация прошла успешно.

Сейчас пациентка продолжает лечение в отделении интенсивной терапии.

Кстати, чтобы разделить донорскую печень на две части для пересадки двум пациентам, было использовано устройство для машинной перфузии печени liver assist.

Это позволило увеличить безопасное время общей ишемии донорского органа до 14 часов и вторую его часть успешно доставили в детскую больницу, где пересадки ждал маленький пациент.

Сегодня больница Феофания является участником пилотного проекта МОЗ Украины по трансплантации и выполняет все виды органных трансплантаций бесплатно.

Всех прооперированных пациентов Феофания обеспечивает посттрансплантационным сопровождением и поддержкой.

Источник и фото: Клінічна лікарня Феофанія