Современные технологии помогают украинским получить качественные медицинские услуги. Программу Telehelp Ukraine создали наши студенты в Америке, в частности, в Стэнфорде.

Пациенту в Украине или Польше достаточно иметь смартфон или компьютер, чтобы проконсультироваться со специалистом. И при этом не обязательно знать английский – обо всем позаботятся работники проекта. А это – 80 волонтеров из десяти разных стран.

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– Вам ничего не нужно знать о телемедицине, достаточно написать нам в мессенджерах, – сказал участник проекта Сергей Комзюк.

Обо всем позаботятся волонтеры: найдут врача, договорятся, назначат время, будут переводить, что говорит врач во время консультации, а также его предписание.

За более чем полгода провели уже 450 консультаций. С проектом сотрудничают 90 лицензированных врачей из разных стран.

Разрешение на его работу в Украине и Польше было выдано министерствами здравоохранения двух стран.

Особенно важны дистанционные консультации сейчас – когда из-за атак россиян выключают свет. Много работы у медиков и участников проекта на освобожденных украинских территориях.

– Часто бывает, что госпиталь разрушен. В городе может не хватать врачей. Многие медики также получили ранения. Так что получить качественные медицинские услуги поможет телемедицина, — сказал Дэн Камец.

Случалось даже когда консультировали украинцев, находившихся на временно оккупированных территориях.

— На оккупированных территориях у украинцев есть немного возможностей по медицинской помощи. И оккупанты говорят, что нет врачей, — отметила Ева Моргун.

Поэтому, отметила Моргун, часто телемедицина — это единственная возможность получить консультацию врача.

– Люди на захваченных территориях ждут, когда оккупация завершится. И они очень рады, что им помогает именно украинская организация, – подчеркнула Ева.

В большинстве своем с помощью телемедицины консультируют семейные врачи, в случае серьезных заболеваний — привлекают узкоспециализированных специалистов.

— У одного из наших пациентов был болевой синдром, который держался несколько лет, оказалось, что это редкий диагноз, — рассказала Соломия Савчук. – Оценили историю болезни и определили диагноз. Назначили лекарство – и боль сразу ушла.

Информацию о проекте врачи сообщают друг другу, помогают и волонтеры на местах.

– Мы призываем семейных врачей направлять к нам своих пациентов, если они видят, что людям нужны специализированные специалисты. Это будет быстро и эффективно, – обратилась Куан Тран, участница проекта.

Особенно, когда это касается кардиологии, ревматологии, женского здоровья, педиатрии, дерматологии. И, конечно, психологической поддержки.

Украинцев также приглашают присоединяться к проекту как волонтеров.

– Есть много способов помочь, – сказал Сергей Комзюк. – Нам нужно больше людей, живущих в Украине, которые могли бы принимать звонки от пациентов – чтобы уравновесить часовые пояса, когда в Америке ночь.

В Telehelp Ukraine также напоминают украинцам, что не нужно откладывать обращение к медикам, ведь консультацию можно получить, не выходя из дома.