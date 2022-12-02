Сучасні технології допомагають українцям отримати якісні медичні послуги. Програму Telehelp Ukraine створили наші студенти в Америці, зокрема, у Стенфорді.

Пацієнтові в Україні або Польщі достатньо мати смартфон чи комп’ютер, щоб проконсультуватись із фаховим медиком. І при цьому не обов’язково знати англійську – про все подбають працівники проєкту. А це – вісімдесят волонтерів із десяти різних країн.

Зараз дивляться

– Вам нічого не потрібно знати про телемедицину, достатньо написати нам у месенджерах, – сказав учасник проєкту Сергій Комзюк.

Про все подбають волонтери: знайдуть лікаря, домовляться, призначать час, перекладатимуть що говорить лікар під час консультації, а також його припис.

За понад пів року провели вже 450 консультацій. Із проєктом співпрацюють 90 ліцензованих лікарів із різних країн.

Дозвіл на його роботу в Україні та Польщі видали міністерства охорони здоров’я обох держав.

Особливо важливі дистанційні консультації зараз – коли через атаки росіян вимикають світло. Багато роботи у медиків та учасників проєкта на звільнених українських територіях.

– Часто буває, що шпиталь зруйнований. У місті може не вистачати лікарів. Багато медиків також зазнали поранень. Тож отримати якісні медичні послуги допоможе телемедицина, сказав Ден Камець.

Траплялося навіть, коли консультували українців, що перебували на тимчасово окупованих територіях.

– На окупованих територіях українці мають небагато можливостей щодо медичної допомоги. І окупанти говорять, що немає лікарів, зазначила Єва Моргун.

Отже, зазначила Моргун, часто телемедицина – це єдина можливість отримати консультацію лікаря.

– Люди в окупації чекають, коли окупація завершиться. І вони дуже раді, що їм допомагає саме українська організація, – підкреслила Єва.

Здебільшого за допомогою телемедицини консультують сімейні лікарі, у разі серйозних захворювань – залучають вузькоспеціалізованих фахівців.

– Один із наших пацієнтів мав больовий синдром, що тримався кілька років, виявилося, що це рідкісний діагноз, – розповіла Соломія Савчук. – Оцінили історію хвороби і визначили діагноз. Призначили ліки – і біль одразу пішов.

Інформацію про проєкт лікарі поширюють одне від одного, допомагають і волонтери на місцях.

– Ми закликаємо сімейних лікарів скеровувати до нас своїх пацієнтів, якщо вони бачать, що людям потрібні спеціалізовані фахівці. Це буде швидко й ефективно, – звернулася Куан Тран, учасниця проєкту.

Особливо, коли це стосується кардіології, ревматології, жіночого здоров’я, педіатрії, дерматології. І, звичайно, психологічної підтримки.

Українців також запрошують доєднуватися до проєкту як волонтерів.

– Є багато способів допомогти, – сказав Сергій Комзюк. – Нам потрібно більше людей, які живуть в Україні, які могли би приймати дзвінки від пацієнтів – щоб урівноважити часові пояси, коли в Америці ніч.

У Telehelp Ukraine також нагадують українцям, що не потрібно відкладати звернення до медиків, адже консультацію можна отримати, не виходячи з дому