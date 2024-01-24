Специалисты львовского Охматдета помогли девятилетней Кристине, которая в течение всей жизни мучилась от периодической боли в животе и тошноты.

Попытки лечения болезни

Девочка с детства жаловалась на боли в животе.

Родители обратились к медикам, те поставили ей диагноз — дискинезия желчного.

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Все время лечили именно это заболевание, но это не приносило ожидаемых результатов. Девочку продолжали мучить боль и тошнота.

Недавно Кристина внезапно отравилась и оказалась в местной больнице.

Медики провели УЗИ и обнаружили у пациентки врожденный гидронефроз 2-3 степени.

Гидронефроз — это состояние, при котором происходит постепенное расширение почечных лоханок и чашечек, нарушая отток мочи. Он может приводить к серьезным нарушениям в почках и требует оперативного вмешательства.

Операция для лечения гидронефроза

Родителям посоветовали обратиться в Охматдет во Львове, чтобы прооперировали их дочь.

Команда хирургов успешно осуществила операцию девочке.

Послеоперационный период прошел хорошо. Некоторое время девочка еще имела стенты, но их уже забрали. Кристина постепенно восстанавливается.

Фото: ЛОДКБ Охматдет