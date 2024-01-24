Фахівці львівського Охматдиту допомогли дев’ятирічній Христині, яка протягом всього життя мучилась від періодичного болю у животі та нудоти.

Спроби лікування хвороби

Дівчинка змалечку скаржилась на болі у животі.

Батьки звернулись до медиків, ті поставили їй діагноз – дискінезія жовчного.

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Весь час лікували саме це захворювання, але це не приносило очікуваних результатів. Дівчинку продовжували мучити біль та нудота.

Нещодавно Христина раптово отруїлась і опинилася в місцевій лікарні.

Медики провели УЗД і виявили у пацієнтки вроджений гідронефроз 2-3 ступеня.

Гідронефроз – це стан, при якому відбувається поступове розширення ниркових балій та чашок, порушуючи відтік сечі. Він може призводити до серйозних порушень в нирках та потребує оперативного втручання.

Операція для лікування гідронефрозу

Батькам порадили звернутись до Охматдиту у Львові, щоб прооперували їхню доньку.

Команда хірургів успішно здійснила операцію дівчинці.

Післяопераційний період пройшов добре. Певний час дівчинка ще мала стенти, але їх вже забрали. Христина поступово відновлюється.

Фото: ЛОДКБ Охматдит