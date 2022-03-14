Как часто дети говорят: я не знаю, не могу, не умею, не справлюсь. Они действительно многое не знают еще и не умеют. Но когда такая позиция наблюдается у взрослого человека, сложившейся личности, это уже выученная беспомощность. Чаще она возникает вследствие воспитания.

Формирование выученной беспомощности у детей заканчивается около 8 лет, а дальше может остаться на всю жизнь. Так считает автор этой теории, американский психолог Селигман.

Когда нужно поторопиться во время чрезвычайной ситуации, то всем родителям хочется сделать все за ребенка, чтобы было быстрее: собрать вещи, одеть, завязать шнурки. Ведь от этого может зависеть жизнь.

Но когда появляется безопасное время, учите своего ребенка все делать самостоятельно.

Неудачи неизбежны. И от того, насколько успешно ребенок сам решит задачу, зависит успех подготовки его к предстоящим испытаниям.

Здесь пригодится правило четырех шагов:

Сперва я показываю как. Дальше мы делаем вместе. Ты делаешь сам, а я рядом. У тебя получается самостоятельно.

Пять советов родителям:

Ребенок не должен чувствовать себя лишним и немощным. Когда у него что-то не выходит, не нужно выполнять задание за него, лучше сделать что-то вместе. При этом чаще обнимайте малыша, говорите об успехах, какой он молодец. Когда нужно спуститься в укрытие, не нервничайте, если малыши собираются медленно. Предложите одеться на скорость: кто быстрей. То же можно сделать, когда нужно найти какие-то вещи. Помните, для дошкольника основной деятельностью является игра, таким образом малыши быстрее усваивают правила. Будьте выдержаны, когда учите детей правилам самообслуживания: самостоятельно одеваться и обуваться. Это поможет собраться быстрее и уйти в укрытие. Эти несколько сэкономленных минут могут спасти жизнь. Отвлекайте ребенка от грустных мыслей рисованием, учебой, игрой и хвалите результат. Читайте и слушайте сказки, учите стишки, считайте, играйте в пальчиковые игры и с домашними животными. И главное, ободряйте ребенка, повторяя: у тебя все хорошо получается, ты все сможешь! Проговаривайте с ребенком важную информацию. Нужно, чтобы он выучил и хорошо помнил свое полное имя и фамилию, имена родителей, домашний адрес. Научите его вызывать скорую помощь, спасателей и полицию.

Родители на бессознательном уровне хотят помочь своему малышу. Им сложно удержать импульс помощи. Но когда вы способны оценить обстоятельства и понимаете, что ситуация позволяет справляться ребенку самостоятельно – вдыхаем и выдыхаем, и вспоминаем предыдущие пункты.

Источник: Образовательній центр ВР