Принудительное перемещение – как помочь ребенку перенести долгий путь

Из-за войны в Украине граждане семьями должны переезжать в другие населенные пункты страны или даже за границу. Особенно сложно длинный путь с пробками переносят дети.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказали, как обращаться с детьми в пути во время войны.
Топ-7 рекомендаций:
- рассказать, куда выедете и почему, перечислить все станции, так ребенок будет понимать, что ситуация находится под контролем;
- предложить взять в дорогую любимую игрушку, книгу;
- озвучить правила пребывания на блокпостах (вести себя тихо, не выглядывать из окон, не выходить на улицу);
- спрашивать время от времени, хочет ли ребенок есть, пить, в туалет;
- помогать справляться с усталостью – с помощью сна, игр;
- научить ребенка контролировать свои эмоции и выражать их с помощью тела (например, сжимать кулачки во время злости).
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Предварительно нужно продумать питание ребенка в пути, подобрать продукты, от которых не будет тошнить.
Также стоит запастись медикаментами – от головной боли, тошноты и рвоты, укачивания.
Источник: Центр противодействия дезинформации