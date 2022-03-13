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Принудительное перемещение – как помочь ребенку перенести долгий путь

13 марта 2022, 14:08
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
авто дорога
Источник: Pixabay

Из-за войны в Украине граждане семьями должны переезжать в другие населенные пункты страны или даже за границу. Особенно сложно длинный путь с пробками переносят дети.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказали, как обращаться с детьми в пути во время войны.

Топ-7 рекомендаций:

  • рассказать, куда выедете и почему, перечислить все станции, так ребенок будет понимать, что ситуация находится под контролем;
  • предложить взять в дорогую любимую игрушку, книгу;
  • озвучить правила пребывания на блокпостах (вести себя тихо, не выглядывать из окон, не выходить на улицу);
  • спрашивать время от времени, хочет ли ребенок есть, пить, в туалет;
  • помогать справляться с усталостью – с помощью сна, игр;
  • научить ребенка контролировать свои эмоции и выражать их с помощью тела (например, сжимать кулачки во время злости).
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Предварительно нужно продумать питание ребенка в пути, подобрать продукты, от которых не будет тошнить.

Также стоит запастись медикаментами – от головной боли, тошноты и рвоты, укачивания.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Теги
Війна в Україні , Советы
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