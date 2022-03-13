Из-за войны в Украине дети вынуждены находиться в бомбоубежищах. И если взрослые понимают целесообразность этих действий, то малышам бывает сложно объяснить, почему они не идут домой или во двор погулять.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО перечислили ресурсы, которые помогут родителям развлекать своих детей во время пребывания в убежищах.

Полезные сайты и ресурсы:

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Из-за возраста детям сложно понять, что происходит в Украине. Поэтому родители должны стать для них опорой и поддержкой. Чтобы выполнять эту функцию, они должны заботиться о физическом, эмоциональном и психическом состоянии: высыпаться, хорошо питаться и время от времени отвлекаться от чтения новостей.

Источник: Центр противодействия дезинформации