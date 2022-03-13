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Як розважати дітей у бомбосховищах – корисні ресурси

13 Березня 2022, 13:14
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
депресія, діти
Джерело: Depositphotos

Через війну в Україні діти вимушені перебувати у бомбосховищах. І якщо дорослі розуміють доцільність цих дій, то малюкам буває складно пояснити, чому вони не йдуть додому чи надвір погуляти.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України перерахували ресурси, які допоможуть батькам розважати своїх дітей під час перебування у сховищах.

Корисні сайти та ресурси:

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Через вік дітям складно зрозуміти, що відбувається в Україні. Через це батьки мають стати для них опорою та підтримкою. Щоб виконувати цю функцію, вони мають дбати про свій фізичний, емоційний та психічний стан: висипатися, добре харчуватися та час від часу відволікатися від читання новин.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Теги
Війна в Україні , Поради
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