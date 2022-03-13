Примусове переміщення – як допомогти дитині перенести довгу дорогу

Через війну в Україні громадяни родинами мусять переїжджати до інших населених пунктів країни чи навіть за кордон. Особливо складно довгу дорогу із заторами переносять діти.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО України розповіли, як поводитись з дітьми у дорозі під час війни.
Топ-7 рекомендацій:
- розповісти, куди виїдете та чому, перерахувати усі станції, так дитина розумітиме, що ситуація перебуває під контролем;
- запропонувати взяти в дорогу улюблену іграшку, книжку;
- озвучити правила перебування на блокпостах (поводитися тихо, не визирати з вікон, не виходити на вулицю);
- запитувати час від часу, чи хоче дитина їсти, пити, до туалету;
- допомагати опановувати втому – за допомогою сну, ігор;
- навчити дитину контролювати свої емоції та виражати їх за допомогою тіла (наприклад, стискати кулачки під час злості).
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Заздалегідь треба продумати харчування дитини у дорозі, підібрати продукти, від яких не буде нудити.
Також варто запастися медикаментами – від головного болю, нудоти та блювання, заколисування.
Джерело: Центр протидії дезінформації