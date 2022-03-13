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Примусове переміщення – як допомогти дитині перенести довгу дорогу

13 Березня 2022, 14:08
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
авто дорога
Джерело: Pixabay

Через війну в Україні громадяни родинами мусять переїжджати до інших населених пунктів країни чи навіть за кордон. Особливо складно довгу дорогу із заторами переносять діти.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України розповіли, як поводитись з дітьми у дорозі під час війни.

Топ-7 рекомендацій:

  • розповісти, куди виїдете та чому, перерахувати усі станції, так дитина розумітиме, що ситуація перебуває під контролем;
  • запропонувати взяти в дорогу улюблену іграшку, книжку;
  • озвучити правила перебування на блокпостах (поводитися тихо, не визирати з вікон, не виходити на вулицю);
  • запитувати час від часу, чи хоче дитина їсти, пити, до туалету;
  • допомагати опановувати втому – за допомогою сну, ігор;
  • навчити дитину контролювати свої емоції та виражати їх за допомогою тіла (наприклад, стискати кулачки під час злості).
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Заздалегідь треба продумати харчування дитини у дорозі, підібрати продукти, від яких не буде нудити.

Також варто запастися медикаментами – від головного болю, нудоти та блювання, заколисування.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Теги
Війна в Україні , Поради
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