Примусове переміщення – як допомогти дитині перенести довгу дорогу

Через війну в Україні громадяни родинами мусять переїжджати до інших населених пунктів країни чи навіть за кордон. Особливо складно довгу дорогу із заторами переносять діти.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України розповіли, як поводитись з дітьми у дорозі під час війни.

Топ-7 рекомендацій:

розповісти, куди виїдете та чому, перерахувати усі станції, так дитина розумітиме, що ситуація перебуває під контролем;

запропонувати взяти в дорогу улюблену іграшку, книжку;

озвучити правила перебування на блокпостах (поводитися тихо, не визирати з вікон, не виходити на вулицю);

запитувати час від часу, чи хоче дитина їсти, пити, до туалету;

допомагати опановувати втому – за допомогою сну, ігор;

навчити дитину контролювати свої емоції та виражати їх за допомогою тіла (наприклад, стискати кулачки під час злості).

Заздалегідь треба продумати харчування дитини у дорозі, підібрати продукти, від яких не буде нудити.

Також варто запастися медикаментами – від головного болю, нудоти та блювання, заколисування.

Джерело: Центр протидії дезінформації