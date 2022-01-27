В Днепре на территории Южного машиностроительного завода военнослужащий Национальной гвардии 27 января из автомата расстрелял других военных. В результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, как чувствуют себя пострадавшие. По его словам, их состояние остается тяжелым. За жизнь троих борются врачи, еще двоим ничего не угрожает.

— Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови. Еще один ее сослуживец получил ранение в брюшную полость, также находится в тяжелом состоянии, — отметил он.

Геращенко добавил, что жизнь остальных двух раненых, по оценкам врачей, вне опасности. В тяжелом состоянии находится военнослужащий НГУ, которого госпитализировали в 16-ю городскую больницу. У него ранение в грудь, бедро и плечо.

Также он призвал жителей Днепра поддержать раненых и сдать кровь.

На произошедшее отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших. По его словам, любая помощь, которая нужна близким жертв стрельбы в Днепре, должна быть оказана неотложно.

Сейчас правоохранители уже задержали военнослужащего Артемия Рябчука, который устроил стрельбу в Днепре. В МВД сообщили, что он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную Законом.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по пунктам 1 и 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более людей, совершенное с особой жестокостью). А также относительно служебной халатности руководства Нацгвардии.

Источник: Антон Геращенко