– Дівчина отримала поранення в коліно, в плече і найважче в живіт. Зараз хірурги лікарні Мечникова борються за її життя. Вона втратила понад три літри крові. Ще один її товариш по службі отримав поранення в черевну порожнину, також перебуває у важкому стані, – зазначив він.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, як почуваються постраждалі. За його словами, їхній стан залишається важким. За життя трьох борються лікарі, ще двом нічого не загрожує.

У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу військовослужбовець Національної гвардії 27 січня із автомата розстріляв інших військових. Внаслідок цього загинуло п’ятеро людей, ще п’ятеро дістали поранення.

Геращенко додав, що життя інших двох поранених, за оцінками лікарів, поза небезпекою. У важкому стані перебуває військовослужбовець НГУ, якого госпіталізували у 16-ту міську лікарню. У нього поранення в груди, стегно і плече.

Також він закликав жителів Дніпра підтримати поранених та здати кров.

На подію відреагував і президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих. За його словами, будь-яка допомога, що необхідна близьким жертв стрілянини в Дніпрі, має бути надана невідкладно.

Зараз правоохоронці вже затримали військовослужбовця Артемія Рябчука, який влаштував стрілянину в Дніпрі. У МВС повідомили, що він нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену Законом.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за пунктами 1 та 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше людей, вчинене з особливою жорстокістю). А також щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії.

Джерело: Антон Геращенко