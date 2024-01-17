Потребление табака в мире снижается, об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.
В 2022 году 1,25 млрд человек в возрасте от 15 лет потребляли табак. В 2000 году эта цифра составляла 1,36 млрд.
Прогнозы по количеству курильщиков
Исследования свидетельствуют о том, что к 2030 году количество людей, потребляющих табак, упадет до 1,2 млрд даже при росте населения планеты.
Директор Департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Рудигер Креч отмечает — хотя был достигнут значительный прогресс в борьбе против табака, успокаиваться еще рано.
Рудигер Креч выразил удивление тем, как далеко готова идти табачная индустрия в погоне за прибылью.
Согласно отчету, 150 странам мира удается успешно уменьшать потребление табака.
Где курят больше всего
В Юго-Восточной Азии и Европе курит около четверти населения, регионы остаются лидерами по количеству курильщиков.
Уровень потребления табака среди женщин в Европе более чем вдвое превышает среднемировой показатель.
В некоторых странах: Молдове, Египте, Иордании и Индонезии — уровень потребления табака продолжает расти.