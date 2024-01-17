Споживання тютюну у світі знижується, про це йдеться у звіті Всесвітньою організації охорони здоров’я.

У 2022 році 1,25 млрд людей віком від 15 років споживали тютюн. У 2000 році ця цифра становила 1,36 млрд.

Прогнози щодо кількості курців

Дослідження свідчать про те, що до 2030 року кількість людей, які споживають тютюн, впаде до 1,2 млрд навіть при зростанні населення планети.

Зараз дивляться

Директор Департаменту ВООЗ з питань зміцнення здоров’я Рудігера Креча зазначає – хоча було досягнуто значного прогресу в боротьбі проти тютюну, заспокоюватися ще рано.

Рудіген Креч висловив здивування тим, як далеко готова йти тютюнова індустрія у гонитві за прибутками.

Згідно звіту, 150 країнам світу вдається успішно зменшувати споживання тютюну.

Де курять найбільше

У Південно-Східній Азії та Європі курить близько чверті населення, регіони залишаються лідерами за кількістю курців.

Рівень споживання тютюну серед жінок у Європі більше ніж удвічі перевищує середньосвітовий показник.

У деяких країнах: Молдові, Єгипті, Йорданії та Індонезії – рівень споживання тютюну продовжує зростати.