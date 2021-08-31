В Черновицкой области в одном из детских садиков произошла вспышка коронавируса.

Об этом во время брифинга 31 августа 2021 года рассказала заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

— За последние несколько недель мы имеем вспышку коронавируса в одном из детских садиков области. Сейчас там принимают все необходимые меры для уменьшения распространения этой болезни, — отметила Наталья Гусак.

Кроме того, она сообщила, что сейчас в больнице региона находится 36 детей с коронавирусом и с подозрением на инфицирование.

С 1 сентября дети вернутся в школы и снова начнут учиться очно. Из-за этого, по словам экспертов, существует риск ухудшения общей эпидситуации в Украине.

Кроме того, в стране распространяется более опасный штамм коронавируса Дельта. Чтобы избежать вспышки заболеваемости украинцам рекомендуют сделать прививку от коронавируса. Вакцина убережет от тяжелого течения болезни и смерти в случае инфицирования. В первую очередь это касается людей, которые из-за особенностей работы вынуждены контактировать с большим количеством граждан.

Источник: molbuk.ua