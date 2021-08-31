У Чернівецькій області в одному із дитячих садків стався спалах коронавірусу.

Про це під час брифінгу 31 серпня 2021 року розповіла заступник очільника Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

– За останні кілька тижнів ми маємо спалах коронавірусу в одному із дитсадків області. Нині там вживають усіх необхідних заходів для зменшення поширення цієї хвороби, – зазначила Наталія Гусак.

Крім того, вона повідомила, що наразі у лікарнях регіону перебуває 36 дітей з коронавірусом та з підозрою інфікування.

З 1 вересня діти повернуться до шкіл та знову почнуть навчатися очно. Через це, за словами експертів, існує ризик погіршення загальної епідситуації в Україні.

Крім того, у країні поширюється більш небезпечний штам коронавірусу Дельта. Щоб уникнути спалаху захворюваності українцям рекомендують зробити щеплення від коронавірусу. Вакцина вбереже від тяжкого перебігу хвороби та смерті у разі інфікування. Першочергово це стосується людей, які через особливості роботи вимушені контактувати з великою кількістю громадян.

Джерело: molbuk.ua