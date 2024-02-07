В Камеруне беременную укусила ядовитая змея, женщина вскоре умерла, но семимесячного ребенка удалось спасти.

Змеиный яд

25-летняя женщина была на седьмом месяце беременности, когда попала в отделение неотложной помощи районной больницы Поли в Камеруне. Беременная сообщила, что ее укусила за ногу ковровая гадюка.

По данным журнала New England Journal of Medicine, где была опубликована статья об этом случае, пострадавшая жаловалась на боль в животе и вагинальное кровотечение.

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Врачи считают, что вероятными причинами состояния пациентки было недостаточное свертывание крови и развитие коагулопатии.

Женщине было введено противоядие, но через четыре дня после рождения мальчика молодая мама умерла от осложнений змеиного укуса.

Источник: Newsweek