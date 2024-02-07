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У Камеруні вагітну вкусила змія – жінка померла, а дитину врятували

7 Лютого 2024, 17:45
Марина Мелехова редактор
змія
Джерело: Pixabay

У Камеруні вагітну вкусила отруйна змія, жінка невдовзі померла, але семимісячну дитину вдалося врятувати.

Зміїна отрута

25-річна жінка була на сьомому місяці вагітності, коли потрапила до відділення невідкладної допомоги районної лікарні Полі в Камеруні. Вагітна повідомила, що її вкусила за ногу килимова гадюка.

За даними журнала New England Journal of Medicine, де було опубліковано статтю про цей випадок, постраждала мала скарги на біль у животі та вагінальну кровотечу.

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Лікарі вважають, що ймовірними причинами стану пацієнтки було недостатнє згортання крові та розвиток коагулопатії.

Жінці було введено протиотруту, але через чотири дні після народження хлопчика молода мама померла від ускладнень зміїного укусу.

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Джерело: Newsweek

Теги
вагітність Змія Камерун медична допомога Отрута Смерть
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