В Кривом Роге директор школы накричала на ученицу из-за опоздания на урок. Конфликт привел к тому, что восьмиклассницу из школы забрала скорая в больницу с повышенным давлением 140 на 90.

Об этом сообщил депутат районного совета Юрий Понькин в социальных сетях. По его словам, инцидент произошел в школе Кривого Рога №48.

Девочка опоздала на первый урок из-за проблем с транспортом. Урок проводила директор школы Ольга Лузан. Депутат отметил, что родители и коллеги знают о ее взрывном характере и хамских манерах.

В течение 10 минут школьница слушала крик директора школы из-за того, что та опоздала. А на перемене у девочки от стресса резко поднялось артериальное давление. Классный руководитель заметила у нее сильный тремор, поэтому повела ребенка к медику.

Из-за конфликта у восьмиклассницы поднялось давление 140 на 90. Школьный врач дала ей таблетку, но она не помогла, поэтому вызвали скорую.

— Девушка имеет хронические заболевания, о которых педсоставу известно. Известно ли директору учебного заведения об этике общения, об угрозах здоровью от террора — вряд ли, — добавил он.

Кроме того, Понькин добавил, что школа №48 неоднократно фигурировала в репортажах, поскольку там во дворе не убирают сорняки, а спортзал не могут отремонтировать уже семь лет.

Недавно в одесской школе №22 восьмиклассник распылил газовый баллончик в лицо учителю информатики, потому что та пригрозила позвонить матери, которая умерла месяц назад.

Источник: Юрий Понькин