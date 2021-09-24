У Кривому Розі директор школи накричала на ученицю через запізнення на урок. Конфлікт призвів до того, що восьмикласницю зі школи забрала швидка в лікарню з підвищеним тиском 140 на 90. Про це повідомив депутат районної ради Юрій Понькін у соціальних мережах. За його словами, інцидент стався в школі Кривого Рогу №48.

Дівчина запізнилась на перший урок через проблеми з транспортом. Урок проводила директорка школи Ольга Лузан. Депутат наголосив, що батьки та колеги знають про її вибуховий характер та хамські манери.

Протягом 10 хвилин школярка слухала крик директора школи через те, що та запізнилася. А на перерві у дівчини від стресу різко піднявся артеріальний тиск. Класний керівник помітила у неї сильний тремор, тому повела дитину до медика.

Через конфлікт у восьмикласниці піднявся тиск 140 на 90. Шкільний лікар дала їй таблетку, але вона не допомогла, тому викликали швидку.

– Дівчина має хронічні захворювання, про які педскладу відомо. Чи відомо директорці навчального закладу про етику спілкування, про загрози здоров’ю від терору — навряд, – додав він.

Крім того, Понькін додав, що школа № 48 неодноразово фігурувала в репортажах, оскільки там у дворі не прибирають бур’яни, а спортзал не можуть відремонтувати вже сім років.

Нещодавно в одеській школі №22 восьмикласник розпилив газовий балончик в обличчя вчителю інформатики, бо та пригрозила зателефонувати матері, яка померла місяць тому.

Джерело: Юрій Понькін