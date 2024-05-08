Киевские кардиохирурги успешно пересадили сердце военному, который после пневмонии получил осложнения в виде миокардита.
99-я трансплантация
Трансплантация сердца считается одной из самых сложных операций. Однако за последние три года специалисты киевского института успешно выполняли ее уже много раз. Нынешнее хирургическое вмешательство стало 99-м.
Обычно кандидатами на пересадку сердца становятся пациенты, которые не испытывают облегчения от консервативного лечения и не имеют возможности воспользоваться другими хирургическими методами коррекции сердечных пороков из-за недостаточной функции миокарда.
На этот раз пациентом стал военный, который во время службы в зоне боевых действий заболел пневмонией, и в дальнейшем это привело к миокардиту.
По новому методу
Во время трансплантации поврежденный орган заменили донорским по новому методу консервации, позволяющему сохранять сердце в течение 6-7 часов. Медики использовали опыт коллег из Стэнфордского университета, где они получали практические навыки в прошлом году.
Этот случай подчеркивает важность новейших методик и открывает перспективы для спасения большего количества пациентов.
Источник: Борис Тодуров