В Латвии начали работать специальные вагоны, в которых пассажиры с Covid-сертификатами могут ездить без масок.

Ежедневно такие вагоны будут в поездах, которые будут курсировать между городами Рига и Краслава, а в выходные будет добавляться еще один поезд, который будет следовать от Риги до Резекне.

В специальных вагонах средства индивидуальной защиты смогут не использовать и кондукторы.

Нет в таких вагонах и ограничений по количеству пассажиров, тогда как везде заполняемость должна быть не более 85%.

Спецвагоны будут курсировать до конца сентября, пока руководство перевозчика будет определяться, является ли такое нововведение полезным.

Пассажирам, которые хотят путешествовать в спецвагонах, кроме Covid-паспорта, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, – паспорт или ID-карту.

Источник: Delfi