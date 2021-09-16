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В Латвии запустили спецвагоны для пассажиров с Covid-сертификатами

16 сентября, 06:42 Тетяна Забожко
В Латвии запустили спецвагоны для пассажиров с Covid-сертификатами
Источник: Depositphotos

В Латвии начали работать специальные вагоны, в которых пассажиры с Covid-сертификатами могут ездить без масок.

Ежедневно такие вагоны будут в поездах, которые будут курсировать между городами Рига и Краслава, а в выходные будет добавляться еще один поезд, который будет следовать от Риги до Резекне.

В специальных вагонах средства индивидуальной защиты смогут не использовать и кондукторы.

Нет в таких вагонах и ограничений по количеству пассажиров, тогда как везде заполняемость должна быть не более 85%.

Спецвагоны будут курсировать до конца сентября, пока руководство перевозчика будет определяться, является ли такое нововведение полезным.

Пассажирам, которые хотят путешествовать в спецвагонах, кроме Covid-паспорта, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, – паспорт или ID-карту.

Источник: Delfi

Теги
Covid-сертифікат , вагон , Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Латвія
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