У Латвії почали працювати спеціальні вагони, в яких пасажири з Covid-сертифікатами можуть їздити без масок.

Щоденно такі вагони будуть у поїздах, які курсуватимуть між містами Рига та Краслава, а у вихідні додаватиметься ще один поїзд, що прямуватиме від Риги до Резекне.

У спеціальних вагонах забори індивідуального захисту зможуть не використовувати й кондуктори.

Немає у таких вагонах і обмежень щодо кількості пасажирів, тоді як всюди заповнюваність має бути не більше 85%.

Спецвагони курсуватимуть до кінця вересня, поки керівництво перевізника визначатиметься, чи є таке нововведення корисним.

Пасажирам, які хочуть подорожувати в спецвагонах, крім Covid-паспорту, потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, – паспорт або ID-карту.

Джерело: Delfi