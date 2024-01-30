В больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова впервые в Украине провели уникальную операцию.

Жизнь 44-летнему пациенту в предынфарктном состоянии спас робот да Винчи. Уже можно сказать, что во Львове начат новый этап в развитии украинской кардиохирургии — роботизированный.

Впервые в Украине кардиохирургом стал робот

Львовские кардиохирурги стали первопроходцами, поскольку еще никто в Украине не выполнял операций на сердце с применением робота-хирурга.

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К его применению специалисты готовились почти год. Специально для этого они стажировались в ведущих клиниках США и Европы.

44-летнему Сергею с Волыни суждено было стать первым в Украине пациентом, которому выполнили операцию на сердце с помощью робота.

Кардиохирурги во главе с руководителем Центра сердца и сосудов Романом Домашичем не случайно приняли решение оперировать Сергея с помощью робота да Винчи.

Такой способ вмешательства имеет ряд преимуществ: маленькие проколы вместо больших разрезов, точность выполнения и быстрая реабилитация.

Через четыре маленькие проколы кардиохирурги с помощью робота подобрались к сердечной мышце мужчины, отделили артерию от волокон миокарда, освободили сосуд и таким образом — восстановили полноценное кровоснабжение.

Операция длилась три часа и прошла успешно. Уже на четвертые сутки Сергей поехал домой без всяких жалоб.

Да Винчи спас Сергея

Одышка и жгучая боль в области сердца у Сергея Шарикова появились в прошлом году. Мужчине диагностировали стенокардию, возникшую вследствие нарушения кровоснабжения миокарда, и назначили медикаментозное лечение.

Оно подействовало и на какое-то время симптомы действительно исчезли. Но через несколько месяцев консервативное лечение уже не помогало.

— Боль и одышка обессиливали, я даже не мог помочь жене донести пакеты от магазина до машины, — вспоминает Сергей.

На момент обращения мужчины к специалистам львовской больницы Святого Пантелеймона одна из главных артерий в сердце Сергея была сужена аж на 80%.

Кровоснабжение этим сосудом практически прекратилось. Такое состояние врачи называют предынфарктным. Пациент нуждался в срочной операции на сердце.

— Наша команда очень счастлива! Мы справились! — говорит Роман Домашич — руководитель Центра сердца и сосудов больницы Святого Пантелеймона.

Сейчас львовские кардиохирурги, вдохновленные успехом, готовятся к следующему оперативному вмешательству на сердце с применением системы да Винчи.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова