У лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова вперше в Україні провели унікальну операцію.

Життя 44-річному пацієнту із передінфарктним станом врятував робот да Вінчі. Тож уже можна сказати, що у Львові започатковано новий етап у розвитку української кардіохірургії – роботизований.

Уперше в Україні кардіохірургом став робот

Львівські кардіохірурги стали першопрохідцями, оскільки ще ніхто в Україні не виконував операцій на серці із застосуванням робота-хірурга.

Зараз дивляться

До його застосування під час оперативного втручання фахівці готувалися майже рік. Спеціально для цього вони стажувалися у провідних клініках США та Європи.

44-річному Сергію з Волині судилося стати першим пацієнтом, якому в Україні виконали операцію на серці за допомогою робота.

Кардіохірурги на чолі із керівником Центру серця та судин Романом Домашичем не випадково ухвалили рішення оперувати саме цього пацієнта за допомогою робота да Вінчі.

Такий спосіб втручання має низку переваг: маленькі проколи замість великих розрізів, точність виконання та швидка реабілітація.

Через чотири маленькі проколи кардіохірурги з допомогою робота дісталися до серцевого м’яза чоловіка, відділили артерію від волокон міокарда, звільнили судину і таким чином – відновили повноцінне кровопостачання.

Операція тривала три години та минула успішно. Вже на четверту добу Сергій поїхав додому без жодних скарг.

Да Вінчі врятував Сергія

Задишка та пекучий біль в ділянці серця у Сергія Шарікова з’явилися торік. Чоловіку діагностували стенокардію, що виникла внаслідок порушення кровопостачання міокарда, та призначили медикаментозне лікування.

Воно подіяло і на якийсь час симптоми дійсно зникли. Але за кілька місяців консервативне лікування вже не допомагало.

– Біль і задишка знесилювали, я навіть не міг допомогти дружині донести пакети від магазину до машини, – згадує Сергій.

На момент звернення чоловіка до спеціалістів львівської лікарні Святого Пантелеймона одна із головних артерій у серці Сергія була звужена аж на 80%.

Отож, кровопостачання цією судиною майже припинилося. Такий стан лікарі називають передінфарктним. Пацієнт потребував термінової операції на серці.

– Наша команда дуже щаслива! Ми впорались! – говорить Роман Домашич – керівник Центру серця та судин лікарні Святого Пантелеймона.

Нині львівські кардіохірурги, натхненні успіхом, готуються до наступного оперативного втручання на серці із застосуванням системи да Вінчі.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова