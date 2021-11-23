В Украине впервые было успешно проведено комбинированное лечение огромной опухоли головы и шеи у новорожденного ребенка.

Новообразование огромных размеров было обнаружено у плода беременной женщины, которая находилась под наблюдением специалистов столичного Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины (ИПАГ). Здесь провели родовспоможение посредством кесарева сечения. После появления ребенка на свет медики были шокированы: объем опухоли младенца был в полтора раза больше его головы.

Страшная патология практически не оставляла новорожденному шансов на выживание. Она давила на верхние дыхательные пути, лишая ребенка возможности полноценно дышать.

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Поэтому встал вопрос о срочной операции, за которую взялись в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова под руководством Василия Лазоришинца. Кардиохирургом Богданом Черпаком была проведена облегчающая состояние ребенка эндоваскулярная (то есть без разрезов) операция на одной из кровеносных артерий опухоли.

Затем, в условиях ИПАГа, хирургическим путем было проведено радикальное удаление опухоли в пределах здоровых тканей с использованием методов пластической хирургии и восстановлением кожи лица и шеи новорожденного. Операцию провели хирурги: А. Слепов, М. Мигур, К. Знак.

Тератома (от греч. τέρας — чудовище и ομα — опухоль) — опухоль, состоящая из различных типов тканей, производных различных зародышевых листьев: эктодермы, мезодермы и энтодермы.

Чаще тератома формируется в половых железах — яичках и яичниках. Значительно реже — в крестцово-копчиковом участке и забрюшинном пространстве. И очень редко — в области головы и шеи.

Наиболее распространенной гипотезой причины возникновения тератом, основанной на феномене “эмбрион в эмбрионе”, является нарушение формирования одного из так называемых сиамских близнецов, в результате чего один из них становится паразитом.

Это приводит к тому, что в опухоли возможно выявление не только некоторых видов тканей, нехарактерных для органа или части тела, в которых развилась опухоль, но и частей других сформированных органов — глаз, зубов, волос.

Лечение тератомы исключительно хирургическое. Оперативное удаление тератодермоидной опухоли шеи у новорожденного ребенка, и особенно таких гигантских размеров, крайне трудная задача. Она связана с высокими рисками травмирования жизненно важных анатомических структур шеи из-за ее тесного расположения с верхними дыхательными путями и пищеводом, что может привести к смертельному кровотечению.

Предложенное комбинированное лечение позволило избежать этих осложнений и сохранить жизнь ребенку.

Источник: ИПАГ