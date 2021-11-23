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У півтора раза більше голови: у Києві новонародженому видалили гігантську пухлину

23 Листопада 2021, 10:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
хирурги
Джерело: Depositphotos

В Україні вперше успішно провели комбіноване лікування величезної пухлини голови та шиї у новонародженої дитини.

Новоутворення величезних розмірів було виявлено у плода вагітної жінки, яка перебувала під наглядом фахівців столичного Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України (ІПАГ). Після появи дитини за допомогою кесаревого розтину на світ медики були шоковані: обсяг пухлини немовляти був в півтора раза більше його голови.

Страшна патологія практично не залишала новонародженому шансів на виживання. Вона тиснула на верхні дихальні шляхи, позбавляючи дитину можливості повноцінно дихати.

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Тому постало питання про термінову операцію, за яку взялися в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова під керівництвом Василя Лазоришинця. Кардіохірург Богдан Черпак провів ендоваскулярну (тобто без розрізів) операцію на одній з кровоносних артерій пухлини, що значно покращило стан дитини.

Потім, в умовах ІПАГу, хірургічним шляхом було проведено радикальне видалення пухлини в межах здорових тканин з використанням методів пластичної хірургії для відновлення шкіри обличчя та шиї новонародженого. Операцію провели хірурги: О.Слєпов, М. Мігур, К. Знак.

Тератома (від грец. τέρας – чудовисько і ομα – пухлина) – пухлина, що має у своєму складі різні типи тканин – похідні різних зародкових листків: ектодерми, мезодерми і ентодерми.

Найчастіше тератома формується у статевих залозах – яєчках і яєчниках. Значно рідше – в крижово-куприковій ділянці і заочеревинному просторі. І дуже рідко – в області голови та шиї.

Найбільш поширеною гіпотезою причини виникнення тератом, що ґрунтується на феномені “ембріон в ембріоні”, є порушення формування одного з так званих сіамських близнюків, в результаті чого один з них стає паразитом.

Це призводить до того, що в пухлини можливе виявлення не тільки деяких видів тканин, нехарактерних для органу або частини тіла, в яких розвинулася пухлина, а й частин інших сформованих органів – очей, зубів, волосся.

Лікування тератоми – виключно хірургічне. Оперативне видалення тератодермоїдної пухлини шиї у новонародженої дитини, і особливо таких гігантських розмірів, – вкрай важке завдання. Воно пов’язане з високими ризиками травмування життєво важливих анатомічних структур шиї через її тісне розташування з верхніми дихальними шляхами і стравоходом, що може призвести  до смертельної кровотечі.

Запропоноване комбіноване лікування дало змогу уникнути цих ускладнень і зберегти життя дитині.

Джерело: ІПАГ

Теги
Операція , Пластична операція
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