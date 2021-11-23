В Україні вперше успішно провели комбіноване лікування величезної пухлини голови та шиї у новонародженої дитини.

Новоутворення величезних розмірів було виявлено у плода вагітної жінки, яка перебувала під наглядом фахівців столичного Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України (ІПАГ). Після появи дитини за допомогою кесаревого розтину на світ медики були шоковані: обсяг пухлини немовляти був в півтора раза більше його голови.

Страшна патологія практично не залишала новонародженому шансів на виживання. Вона тиснула на верхні дихальні шляхи, позбавляючи дитину можливості повноцінно дихати.

Тому постало питання про термінову операцію, за яку взялися в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова під керівництвом Василя Лазоришинця. Кардіохірург Богдан Черпак провів ендоваскулярну (тобто без розрізів) операцію на одній з кровоносних артерій пухлини, що значно покращило стан дитини.

Потім, в умовах ІПАГу, хірургічним шляхом було проведено радикальне видалення пухлини в межах здорових тканин з використанням методів пластичної хірургії для відновлення шкіри обличчя та шиї новонародженого. Операцію провели хірурги: О.Слєпов, М. Мігур, К. Знак.

Тератома (від грец. τέρας – чудовисько і ομα – пухлина) – пухлина, що має у своєму складі різні типи тканин – похідні різних зародкових листків: ектодерми, мезодерми і ентодерми.

Найчастіше тератома формується у статевих залозах – яєчках і яєчниках. Значно рідше – в крижово-куприковій ділянці і заочеревинному просторі. І дуже рідко – в області голови та шиї.

Найбільш поширеною гіпотезою причини виникнення тератом, що ґрунтується на феномені “ембріон в ембріоні”, є порушення формування одного з так званих сіамських близнюків, в результаті чого один з них стає паразитом.

Це призводить до того, що в пухлини можливе виявлення не тільки деяких видів тканин, нехарактерних для органу або частини тіла, в яких розвинулася пухлина, а й частин інших сформованих органів – очей, зубів, волосся.

Лікування тератоми – виключно хірургічне. Оперативне видалення тератодермоїдної пухлини шиї у новонародженої дитини, і особливо таких гігантських розмірів, – вкрай важке завдання. Воно пов’язане з високими ризиками травмування життєво важливих анатомічних структур шиї через її тісне розташування з верхніми дихальними шляхами і стравоходом, що може призвести до смертельної кровотечі.

Запропоноване комбіноване лікування дало змогу уникнути цих ускладнень і зберегти життя дитині.

Джерело: ІПАГ