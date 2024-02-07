В норму законопроекта №10448 о биологическом отцовстве военнослужащих, которые погибли, наконец внесли поправки, на необходимости которых настаивало общество.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

Теперь в законопроекте предусмотрено, что в случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого хранятся, их бесплатное хранение, в соответствии с настоящим Законом, осуществляется в течение трех лет с момента гибели этого лица.

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А по истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продолжено за счет другого лица, определенного в распоряжении погибшего относительно собственных репродуктивных клеток.

Продолжат жить в своих детях

Закон также позволяет физическому лицу, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, заблаговременно распорядиться ими на случай своей смерти.

В случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток лица, осуществившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признается отцом или матерью рожденного таким образом ребенка.

Волеизъявление лица, совершенное и удостоверенное нотариально, до введения в действие настоящего Закона, относительно собственных репродуктивных клеток, является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием этих репродуктивных клеток.

За законопроект в целом проголосовали 264 депутата.

Источник: Ярослав Железняк