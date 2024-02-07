У норму законопроєкту №10448 щодо біологічного батьківства військовослужбовців, які загинули, нарешті внесли поправки, на необхідності яких наполягало суспільство.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Тепер у законопроєкті передбачено, що у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх безоплатне зберігання, відповідно до цього Закону, здійснюється протягом трьох років з моменту загибелі цієї особи.

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А після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене за рахунок іншої особи, визначеної у розпорядженні загиблого щодо власних репродуктивних клітин.

Продовжать жити у своїх дітях

Закон також дозволяє фізичній особі, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, завчасно розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини.

Волевиявлення особи, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію цього Закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

За законопроєкт в цілому проголосували 264 депутати.

Джерело: Ярослав Железняк