Власти Уганды в субботу, 15 октября, ввели запрет на поездки в два района страны, которые пострадали от лихорадки Эбола. Это попытка сдержать распространение инфекционного заболевания.

Сообщается, что жители центральных угандийских районов Мубенде и Кассанда не могут въезжать или выезжать из них частным или общественным транспортом.

Отмечается также, что все развлекательные заведения, в том числе бары, а также места отправления культа должны быть закрыты, а все захоронения в этих районах должны находиться под контролем органов здравоохранения. Ограничения продлятся не менее 21 дня.

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Известно, что лихорадка Эбола заразила 58 человек в Уганде с 20 сентября, когда власти объявили о вспышке. По меньшей мере 19 человек погибли, в том числе четверо медицинских работников.

По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, власти Уганды задокументировали более 1 100 контактов с известными пациентами с лихорадкой Эбола. Суданский штамм лихорадки Эбола, против которой нет проверенной вакцины, циркулирует в стране с населением 45 млн человек.

Сообщается, что Эболу поначалу бывает трудно обнаружить, потому что лихорадка также является симптомом малярии.

Эбола распространяется через контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека или зараженными материалами. Симптомы включают лихорадку, рвоту, диарею, мышечную боль и иногда внутреннее и внешнее кровотечение.

Эбола впервые появилась в 1976 году в виде двух одновременных вспышек в Южном Судане и Конго, где она произошла в селении у реки Эбола, в честь которой и названа болезнь.