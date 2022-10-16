Влада Уганди в суботу, 15 жовтня, ввела заборону на поїздки в два райони країни, які постраждали від лихоманки Ебола. Це спроба стримати поширення інфекційного захворювання.

Повідомляється, що жителі центральних угандійських районів Мубенде і Кассанда не можуть в’їжджати або виїжджати з них приватним або громадським транспортом.

Відзначається також, що всі розважальні заклади, в тому числі бари, а також місця відправлення культу повинні бути закриті, а всі поховання в цих районах повинні перебувати під контролем органів охорони здоров’я. Обмеження триватимуть не менше 21 дня.

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Відомо, що лихоманка Ебола заразила 58 людей в Уганді з 20 вересня, коли влада оголосила про спалах. Щонайменше 19 людей загинули, у тому числі четверо медичних працівників.

За даними Африканського центру з контролю і профілактики захворювань, влада Уганди задокументували понад 1 100 контактів з відомими пацієнтами з лихоманкою Ебола. Суданський штам лихоманки Ебола, проти якої немає перевіреної вакцини, циркулює в країні з населенням 45 млн осіб.

Повідомляється, що Еболу спочатку буває важко виявити, тому що лихоманка також є симптомом малярії.

Ебола поширюється через контакт з біологічними рідинами інфікованої людини або зараженими матеріалами. Симптоми включають лихоманку, блювання, діарею, біль у м’язах, а іноді і внутрішні та зовнішні кровотечі.

Ебола вперше з’явилася в 1976 році у вигляді двох одночасних спалахів в Південному Судані і Конго, де вона сталася в селищі біля річки Ебола, на честь якої і названа хвороба.