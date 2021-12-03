В США анонсировали новые карантинные меры из-за выявления нескольких случаев заражения штаммом коронавируса Омикрон.

По словам президента США Джо Байдена, новый план не предусматривает введение локдауна или расширение сферы обязательной вакцинации.

Он обязывает всех авиапассажиров, прибывающих в США международными рейсами, пройти тестирование на Covid-19 независимо от того, являются ли они вакцинированными. Требования по ношению маски для пассажиров самолетов, поездов и автобусов будут продлены минимум до марта.

Американское правительство постарается обеспечить граждан миллионами бесплатных домашних тестов на коронавирус через частные страховые компании для тех, кто имеет страховку, а также через медицинские центры и клиники для тех, у кого она отсутствует.

В целом план администрации на зимние месяцы состоит из шагов, направленных на то, чтобы побудить всех взрослых пройти ревакцинацию от Covid-19. Также в стране планируют повысить уровень вакцинации среди детей и подростков.

Новый штамм коронавируса Омикрон уже зафиксировали в Калифорнии, Колорадо, Миннесоте, Нью-Йорке и на Гавайях. Представители местных органов здравоохранения сообщили о том, что у больных наблюдаются легкие симптомы заболевания.

В связи с распространением нового штамма коронавируса Омикрон 3 декабря 2021 года на период действия карантина в Украине устанавливается запрет на въезд иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим из ряда африканских стран.